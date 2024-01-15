В военной отрасли Польши начался бум на фоне конфликта на Украине

Кроме того, завершаются инвестиции в инфраструктуру на верфях Remontowa Shipbuilding и PGZ Naval Shipyard, которая была реконструирована после многих лет застоя. Эти верфи, поясняет газета, возьмут на себя основную нагрузку по строительству трех лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения из серии «Мечник» за 15 млрд злотых. Аналитики надеются, что это остановит недавно объявленный крах ВМС Польши.