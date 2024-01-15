Метшин: Городской и общественный транспорт всё чаще вызывает недовольство казанцев

«Мы не субсидируем общественный транспорт в отличие от других городов и регионов, но запас прочности — он не бесконечен. Шесть из 14 компаний, которые еще пять лет назад имели желание и участвовали в общественных перевозках, не удержали руль и ушли с рынка общественного транспорта, что не является для нас хорошим показателем», — констатировал глава города.