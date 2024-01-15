В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем

Он отметил, что Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. «В первую очередь Северная Корея — это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме “Восточный”, когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР», — сказал Песков.