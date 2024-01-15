В Кремле надеются на визит Путина в КНДР в обозримом будущем

«Вы знаете, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит в обозримом будущем. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли рассматривать визит делегации КНДР в столицу РФ как этап подготовки визита Путина в Пхеньян.
Он отметил, что Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. «В первую очередь Северная Корея — это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме “Восточный”, когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР», — сказал Песков.
Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.