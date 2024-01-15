Путин назвал приоритетным развитие социальных гарантий для героев спецоперации

19 декабря 2023 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной президент заявил, что все участники спецоперации и члены их семей должны получать равные гарантии. «Это принцип справедливости и равного братства», — подчеркнул Путин. Он добавил, что такие правила должны касаться и получения статуса ветерана боевых действий, который дает льготы и дополнительные меры поддержки, в том числе семьям бойцов.