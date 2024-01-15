Путин назвал приоритетным развитие социальных гарантий для героев спецоперации

«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил значимость участия ветеранов спецоперации в воспитании молодежи и при продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив. По его словам, ветеранское движение во всех регионах России сегодня «развивается, объединяет мужественных, неравнодушных людей», которые являются «настоящими патриотами».
Путин выразил уверенность, что форум пройдет плодотворно, будет содействовать решению важных задач как для ветеранского братства, так и для всей страны.
19 декабря 2023 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной президент заявил, что все участники спецоперации и члены их семей должны получать равные гарантии. «Это принцип справедливости и равного братства», — подчеркнул Путин. Он добавил, что такие правила должны касаться и получения статуса ветерана боевых действий, который дает льготы и дополнительные меры поддержки, в том числе семьям бойцов.
По словам Путина, система льгот, компенсаций, дополнительных выплат вооруженных сил будет и дальше совершенствоваться, в том числе, по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обустройству военных городков и гарнизонов.