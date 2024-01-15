«Ничего нового»: Алиханов прокомментировал слитый в СМИ план ФРГ о подготовке к конфликту с Россией

Губернатор Антон Алиханов прокомментировал слитый в СМИ план ФРГ о подготовке к конфликту с Россией. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Все задают вопросы про очередные откровения Bild о планах захвата Сувалкского (город Сувалки, Польша). Последний раз комментировал эту тему 29 декабря 2023 года, добавить нечего.
Тогда в интервью РИА Новости губернатор заявил, что Сувалкский коридор «не интересен». Он призвал не верить заявлениям о важности этой территории, «пусть даже вам наши эксперты будут что-то говорить о том, что это важнейшая точка».
«Там кроме двухполосной петляющей по лесу автомобильной дороги ничего нет. Она крайне неудобна с точки зрения логистики — как обычной, так и военной. Эта территория является частью Раменской пущи, Виштынецкой возвышенности — это пересечённая местность, горы такие небольшие, холмы и лес, лес, лес», — объяснил Алиханов и добавил, что для перебрасывания войск Сувалкский коридор неудобен.
В Совфеде назвали манипуляцией план войны с Россией, опубликованный немецкими СМИ. Речь шла о секретном документе, в котором излагается «путь к конфликту» между Россией и НАТО. По версии Bild, эскалация возможна уже летом 2024 года, когда альянс перебросит на восточный фланг 300 тысяч военнослужащих, включая 30 тысяч солдат Бундесвера.