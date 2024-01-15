«Ничего нового»: Алиханов прокомментировал слитый в СМИ план ФРГ о подготовке к конфликту с Россией

«Там кроме двухполосной петляющей по лесу автомобильной дороги ничего нет. Она крайне неудобна с точки зрения логистики — как обычной, так и военной. Эта территория является частью Раменской пущи, Виштынецкой возвышенности — это пересечённая местность, горы такие небольшие, холмы и лес, лес, лес», — объяснил Алиханов и добавил, что для перебрасывания войск Сувалкский коридор неудобен.