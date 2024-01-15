В Кремле напомнили о запрете Киева на переговоры с Москвой

14 января министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию необходимо включить в процесс мирного урегулирования на Украине, поскольку без диалога невозможно прийти к успешному результату.
«Прежде всего следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Абсурдная ситуация, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет», — сказал Песков, комментируя предложение швейцарского министра.
Песков напомнил, что позицию Москвы подтверждал президент РФ Владимир Путин: «Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными и дипломатическими средствами».
В МИД России в ответ на заявление Кассиса заявили, что если предложение о включении Москвы в переговоры по Украине направлено на то, чтобы вынудить власти России отказаться от ее подходов к решению конфликта, то такая ловушка не сработает.
Четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», прошла 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины. Она может стать последней на этом уровне, говорили в МИД Швейцарии. Агентство Keystone-SDA со ссылкой на источник в правительстве Швейцарии писало, что в Швейцарии не видят смысла годами говорить о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.