Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма

«Руководством министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Первому заместителю министра сельского хозяйства Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, добавил глава республики.
Кроме того, по словам Аксенова, «в связи со слабой исполнительской дисциплиной» выговоры будут объявлены министру здравоохранения региона Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной.
«Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты», — добавил он.
Андрей Савчук руководил минсельхозом Крыма с октября 2022 года. На этом посту он сменил Юрия Мигаля, ушедшего в отставку в августе 2022-го. До назначения в министерство Савчук работал директором сельхозпредприятия «СПК Агромакс» (Советский район).