Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма

«Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты», — добавил он.