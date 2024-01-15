Глава Перми Эдуард Соснин высказался об угрозах массовых нападений в школах, которые появились вечером 14 января в соцсетях и мессенджерах, в своём телеграм-канале.
«Экстренные оперативные службы ночью проверили здания школ, угроз для безопасности детей и сотрудников нет. Школы работают в штатном режиме. Правоохранительные органы проводят проверку по сообщениям», — сообщил он.
Эдуард Соснин также подчеркнул, что в школах, колледжах, лицеях и вузах Перми 15 января усилили пропускной режим, дополнительно проинструктировали охранников, проверили системы безопасности. Он добавил, что такие же сообщения распространялись и в других регионах.
«Не поддавайтесь на провокации — доверяйте только официальным источникам. Мы совместно с экстренными службами продолжаем контролировать безопасность общественных пространств и учреждений», — заверил мэр Перми.