Глава Перми Эдуард Соснин высказался об угрозах массовых нападений в школах

Эдуард Соснин также подчеркнул, что в школах, колледжах, лицеях и вузах Перми 15 января усилили пропускной режим, дополнительно проинструктировали охранников, проверили системы безопасности. Он добавил, что такие же сообщения распространялись и в других регионах.