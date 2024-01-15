Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны

«Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — рассказал политик.