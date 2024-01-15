Майя Санду в Национальный день культуры призвала поддерживать интерес к чтению

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила граждан страны с Национальным днем культуры и призвала поддерживать интерес к чтению книг.
«Интерес к чтению, особенно у детей, и доступ к качественным книгам должен быть поддержан любыми способами и на всех уровнях. Только сохраняя доступу к культуре и чтению мы можем изменить мышление, сформировать поколения свободномыслящих людей».
Она отметила, что в последние годы в Молдове проводится все больше массовых культурных мероприятий и масштабных культурных фестивалей. О подготовке к проведению одного из них глава государства сообщила в День культуры.
«Хочу объявить, что в 2024 году (состоится — Ред.) самый большой праздник книги — Bookfest Chișinău. Он пройдет под высоким патронажем президентов Румынии и Республики Молдова», — заявила Санду.
Национальный день культуры с 2012 года отмечается в Молдове 15 января, в день рождения поэта Михая Еминеску.