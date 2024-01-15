Минобороны Германии прокомментировало сообщение о «секретном плане»

14 января Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера написал, что эскалация между НАТО и Россией якобы может начаться уже в феврале 2024 г. на фоне активного наступления России на позиции ВСУ. По утверждению издания, в документах бундесвера говорится, что в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 000 военнослужащих на восточный фланг. Наиболее вероятным местом возможного столкновения Bild называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.