Минобороны Германии прокомментировало сообщение о «секретном плане»

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — заявили в ведомстве в ответ на запрос Bild (цитата по «РИА Новости»).
14 января Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера написал, что эскалация между НАТО и Россией якобы может начаться уже в феврале 2024 г. на фоне активного наступления России на позиции ВСУ. По утверждению издания, в документах бундесвера говорится, что в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 000 военнослужащих на восточный фланг. Наиболее вероятным местом возможного столкновения Bild называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать это сообщение, добавив, что в последнее время издание не гнушается публикацией различных «уток». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала прогнозы минобороны ФРГ «гороскопом».