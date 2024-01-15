Губернатора Махонина научили плести маскировочные сети для бойцов на СВО

На базе штаба будут организованы различные мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив. Кроме того, здесь будут проводить «разговоры о важном» с участниками СВО. Первый такой разговор состоялся в день открытия штаба. На вопросы военных отвечали замминистра соцразвития Прикамья Ирина Петроградских, руководитель пермского подразделения фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий, а также Герой России, вице-спикер заксобрания Сергей Яшкин. Ранее в Перми на Советской, 40 открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина.