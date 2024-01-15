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Стали известны даты празднования «Широкой масленицы» и «Науруза» в Казани

Организаторами мероприятий выступили Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ.
Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 15 января). В Казани 16 марта на территории парка «Черное озеро» запланировано проведение Республиканского праздника культуры славянских народов «Широкая Масленица». Спустя неделю, 23 марта, на территории «Ханский двор» Казанского ипподрома отметят праздник тюркских народов «Науруз».

Организаторами данных мероприятий выступили Ассамблея и Дом дружбы народов РТ при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Подробная программа двух праздников будет опубликована позднее.

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