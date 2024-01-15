Стали известны даты празднования «Широкой масленицы» и «Науруза» в Казани

(Город Казань KZN.RU, 15 января). В Казани 16 марта на территории парка «Черное озеро» запланировано проведение Республиканского праздника культуры славянских народов «Широкая Масленица». Спустя неделю, 23 марта, на территории «Ханский двор» Казанского ипподрома отметят праздник тюркских народов «Науруз».