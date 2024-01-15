Безвизовый режим между Казахстаном и Сейшелами вступил в силу

«Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней», — сообщили на брифинге в МИД РК.