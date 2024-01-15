Глава минобороны Великобритании: судьба Украины может решиться в 2024 году

12 января президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами. Зеленский заявил, что оно будет действовать до вступления Украины в НАТО, назвав документ «беспрецедентным соглашением о безопасности». Документ, согласно сайту правительства Великобритании, включает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Соглашение было анонсировано на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г., на котором страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности.