Глава минобороны Великобритании: судьба Украины может решиться в 2024 году

«Мы собрали около 10 стран, чтобы помочь Украине в обучении здесь, в Великобритании, и сегодня я могу объявить, что наши программы обучили более 60 000 украинских солдат с 2014 г.», — добавил Шэппс.
Глава минобороны также заявил, что Великобритания намерена увеличить военную поддержку Украины до 2,5 млрд фунтов, доведя общий объем военной поддержки и помощи до 7 млрд, причем еще больше будет выделено непосредственно из запасов оборудования Великобритании. 200 млн фунтов будут направлены на производство и закупку тысяч беспилотников, включая разведывательные и ударные беспилотники дальнего радиуса действия.
«И это продолжает гордый послужной список Великобритании как ведущего донора, который всегда первым предоставляет Украине именно то, что ей нужно. Великобритания первой предоставила Украине обучение владению оружием, первой предоставила противотанковые ракеты NLAW, первой предоставила современные танки, первой отправила ракеты дальнего радиуса действия. Теперь мы станем крупнейшим поставщиком беспилотников», — пообещал Шэппс.
12 января президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер Сунак подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами. Зеленский заявил, что оно будет действовать до вступления Украины в НАТО, назвав документ «беспрецедентным соглашением о безопасности». Документ, согласно сайту правительства Великобритании, включает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Соглашение было анонсировано на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г., на котором страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности.