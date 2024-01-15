Свердловская область получила новую подшефную территорию в Донбассе

О новой подшефной территории Свердловской области сообщили в полпредстве президента России в УрФО. Причины изменений не уточняются. Комментируя работу уральских регионов по восстановлению ДНР и ЛНР, полпред Владимир Якушев назвал 2023 год ударным.
«Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура. Это колоссальный вклад в восстановление мирной жизни в Донбассе. И эта работа продолжится», — заверил полпред.
Свердловская область взяла шефство над Макеевкой в мае 2022 года. За это время город посетили десятки уральских чиновников и депутатов. Несколько раз Макеевку посещал и губернатор Евгений Куйвашев. Известно, что Средний Урал оказывал поддержку в восстановлении местных дорог, больниц, школ и жилых домов. Помимо Свердловской области, активную помощь городу оказывал и ХМАО.
Тельмановский район расположен в южной части Донецкой народной республики. Административный центр муниципалитета — поселок Тельманово — находится в 60−70 км от Мариуполя. В мае 2022 года шефство над Тельмановским районом брала Московская область.