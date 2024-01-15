Свердловская область получила новую подшефную территорию в Донбассе

Свердловская область взяла шефство над Макеевкой в мае 2022 года. За это время город посетили десятки уральских чиновников и депутатов. Несколько раз Макеевку посещал и губернатор Евгений Куйвашев. Известно, что Средний Урал оказывал поддержку в восстановлении местных дорог, больниц, школ и жилых домов. Помимо Свердловской области, активную помощь городу оказывал и ХМАО.