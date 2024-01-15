Председатель и зампред горсовета Ейска подали в отставку

Заявление Людмилы Гармашовой будет рассмотрено в ходе внеочередной сессии горсовета 17 января. Согласно проекту решения, опубликованному на портале мэрии, полномочия зампреда будут прекращены с 18 января.



На пост главы Ейского городского совета Александр Бережной был избран в 2019 году. Людмила Гармашова заняла должность заместителя председателя совета по итогам голосования депутатов в том же году.



Заявление господина Бережного о досрочной отставке опубликовано в соцсетях горсовета. В документе указано, что причиной решения стало вмешательство в деятельность совета по возвращению Ейску статуса городского округа и попытки «противоправного отстранения» от исполнения обязанностей депутатов Людмилы Гармашовой, Михаила Батрака, Олега Запорожченко, Дмитрия Хижняка и Сергея Захарченко.



Анастасия Донскова.