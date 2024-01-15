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Председатель и зампред горсовета Ейска подали в отставку

Председатель городского совета депутатов Ейска Александр Бережной и его заместитель Людмила Гармашова подали заявления о досрочном прекращении полномочий. Сообщение об отставке господина Бережного появилось в Telegram-канале совета депутатов Ейска. Сведения об отставке госпожи Гармашовой опубликованы на портале администрации Ейского городского поселения.

Заявление Людмилы Гармашовой будет рассмотрено в ходе внеочередной сессии горсовета 17 января. Согласно проекту решения, опубликованному на портале мэрии, полномочия зампреда будут прекращены с 18 января.

На пост главы Ейского городского совета Александр Бережной был избран в 2019 году. Людмила Гармашова заняла должность заместителя председателя совета по итогам голосования депутатов в том же году.

Заявление господина Бережного о досрочной отставке опубликовано в соцсетях горсовета. В документе указано, что причиной решения стало вмешательство в деятельность совета по возвращению Ейску статуса городского округа и попытки «противоправного отстранения» от исполнения обязанностей депутатов Людмилы Гармашовой, Михаила Батрака, Олега Запорожченко, Дмитрия Хижняка и Сергея Захарченко.

Анастасия Донскова.