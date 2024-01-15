Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе

«Вы мне доказывали, что все подготовлено и организовано, но я лично на Сапун-горе был, когда начался снег — там проехать было невозможно. И по социальным сетям сотни сообщений. Есть объективные сложности, понятно, но работа должна быть организована по ключевым направлениям, а ее не было», — сказал Развожаев, обращаясь к своему заместителю.
Кроме того, проблемы с движением транспорта в снегопад наблюдались на Ялтинском кольце, дороге в районе Инкермана, проспекте Победы, развязки в селе Фруктовое и на других улицах и дорогах.
Иено в свою очередь сообщил, что на расчистку и обработку дорог вышли 40 единиц коммунальной техники и более 80 рабочих. Однако из 40 этих единиц только 11 могут посыпать дороги противогололедными материалами. Это объяснение вызвало новую порцию критики со стороны губернатора.
«А вы не знали, что у вас техники не хватает? Вы говорили, что мы справимся и все это дело сфокусируем. Вот так “сфокусировали”, что машин в городе никто не видел, и выяснилось, что они все на сельских трассах работали. Это, конечно, тоже важно, но если у нас нет ресурса, то этот вопрос вы должны были ставить и честно людям говорить, что в настоящее время нет техники в необходимом количестве, ее надо закупать, планировать бюджет, разговаривать с депутатами».
По итогу губернатор объявил выговор курирующему сферу транспорта Иено и его подчиненным, а также поручил провести служебную проверку в профильном департаменте.
«Служебную проверку проводите в департаменте. Вы тоже без “награды” не останетесь. Очень плохо. Вам выговор за эту работу и, соответственно, всем вашим подчиненным», — сказал руководитель региона.
В ночь на 14 января в Севастополе выпало свыше 40 сантиметров снега, что является половиной месячной нормы.
Городские службы работали всю ночь и следующий день над устранением последствий непогоды. По словам городских властей, наиболее «проблемными» местами были подъемы и горки на внутриквартальных дорогах. Кроме того, из-за гололеда возникли перебои с вывозом мусора.