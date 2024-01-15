Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе

«А вы не знали, что у вас техники не хватает? Вы говорили, что мы справимся и все это дело сфокусируем. Вот так “сфокусировали”, что машин в городе никто не видел, и выяснилось, что они все на сельских трассах работали. Это, конечно, тоже важно, но если у нас нет ресурса, то этот вопрос вы должны были ставить и честно людям говорить, что в настоящее время нет техники в необходимом количестве, ее надо закупать, планировать бюджет, разговаривать с депутатами».