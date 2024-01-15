Клубы закрываются? Губернатор Кубани предложил пересмотреть работу увеселительных заведений в крае

Губернатор Кубани 15 января встретился с журналистами на мероприятии, которое было посвящено празднованию Дню российской печати. Во время торжества между представителями СМИ и Вениамином Кондратьевым завязался разговор, в котором глава края признался, что он не очень доволен работой ночных заведений в такое сложное для всей страны время.