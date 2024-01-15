Клубы закрываются? Губернатор Кубани предложил пересмотреть работу увеселительных заведений в крае

Губернатор Кубани 15 января встретился с журналистами на мероприятии, которое было посвящено празднованию Дню российской печати. Во время торжества между представителями СМИ и Вениамином Кондратьевым завязался разговор, в котором глава края признался, что он не очень доволен работой ночных заведений в такое сложное для всей страны время.
На встрече с журналистами Вениамин Кондратьев предложил пересмотреть работу ночных клубов, а также проведение развлекательных мероприятий в период проведения специальной военной операции на Украине.
«Моя позиция по увеселительным мероприятиям такая, что необходимо пересмотреть порядок их проведения. Молодые люди должны понимать цену мира».
Глава края отметил, что пока одни гуляют до пяти утра, другие ждут рассвета.
Напомним, ранее губернатор Краснодарского края также первым предложил отказаться от фейерверков в Новый год. И попросил жителей ограничиться бенгальскими огнями.