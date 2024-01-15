Живущий 12 лет в Нижнем Новгороде марокканец отправился по контракту на СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Уроженец Марокко, много лет живущий в Нижнем Новгороде, отправился добровольцем на специальную военную операцию, сообщил нижегородский Дом народного единства.
Уроженец Африки вошел в число новобранцев из Нижегородской области, заключивших контракт с Минобороны России. Приехав в Нижний Новгород из Марокко 12 лет назад, он после окончания вуза остался здесь жить и работать.
«В последнее время я работал поваром-кондитером. На СВО буду радовать сослуживцев вкусными блюдами. Думаю, мой опыт пригодится и в военно-полевых условиях. Я очень люблю Россию, это мой дом. А защищать свой дом — наш общий долг. Приблизим победу вместе», — приводятся в сообщении слова марокканца.
Отмечается, что основной мотив, который движет всеми добровольцами, — желание быть полезными своей стране. У многих уже есть опыт срочной службы в армии. «В 2012 году служил в ракетных войсках стратегического назначения, сейчас пришло время применить свои знания. Есть такая профессия — Родину защищать. Послужим Отечеству, приблизим победу», — цитируются в сообщении слова другого контрактника из Нижнего Новгорода.
Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Сначала контрактники пройдут спецподготовку в учебных частях, а уже затем отправятся в зону специальной военной операции.