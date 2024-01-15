Живущий 12 лет в Нижнем Новгороде марокканец отправился по контракту на СВО

Отмечается, что основной мотив, который движет всеми добровольцами, — желание быть полезными своей стране. У многих уже есть опыт срочной службы в армии. «В 2012 году служил в ракетных войсках стратегического назначения, сейчас пришло время применить свои знания. Есть такая профессия — Родину защищать. Послужим Отечеству, приблизим победу», — цитируются в сообщении слова другого контрактника из Нижнего Новгорода.