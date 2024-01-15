На Украине заявили об уходе множества коррупционеров от ответственности

Новиков уверен, что неотвратимость ответственности за коррупцию на Украине зависит от органа, который проводит проверку. Коррупционеров ждет наказание только в том случае, если за дело взялись в Национальном антикоррупционном бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре или в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).