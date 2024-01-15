Глава МИД Беларуси встретился со спецпредставителем президента РФ

В белорусском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что российский дипломат прибыл в Минск, чтобы провести консультации по тематике Шанхайской организации сотрудничества.
«Алейник подчеркнул полную готовность Беларуси активно включиться во все измерения практической деятельности организации уже в текущем году», — отметили в министерстве.
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в ШОС, а также уделили внимание совестным мероприятиям и графику контактов на различных уровнях.
Накануне в эфире белорусского телевидения министр иностранных дел сообщил, что республика присоединилась к 49 документам, о чем уведомила государства, входящие в ШОС.
Официальный Минск рассчитывает, что в следующем году процесс полноправного членства в ШОС будет окончательно завершен.
Ранее в марте 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко ставил перед чиновниками задачу, чтобы республика вступила в ШОС к саммиту в Индии, который был запланирован на лето минувшего года.
В ходе международного мероприятия в июле 2023-го белорусский лидер выразил надежду, что следующий саммит глав государств ШОС пройдет в очной форме.
«Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к Шанхайской организации сотрудничества. Мы соответствующую работу провели», — заявил он по видеоконференцсвязи.