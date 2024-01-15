В районе Воронежской области из соображений безопасности отменили массовые мероприятия

В Ольховатском районе Воронежской области отменили уличные массовые мероприятия, запланированные на январь. Речь идет о митинге в честь Дня освобождения поселка Ольховатка от немецко-фашистских захватчиков и крещенских купаниях. Соответствующее решение приняла антитеррористическая комиссия. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замглавы администрации Ольховатского района Юрий Харьковский в понедельник, 15 января.
Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные 81-ой годовщине освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков, должны были состояться на центральной площади Ольховатки в 10:00 вторника, 16 января.
Вместо этого пройдет возложение венков и цветов малой группой активистов. В районном Доме культуры в 11:00 представят литературно-музыкальную композицию «Свой Ольховатский край мы в битвах отстояли». Вход свободный. Корректировки также внесут в праздничные программы сельских поселений.
— В районе не будут оборудовать места для купаний к празднику Крещения Господня. Решение приняли в целях предупреждения террористических актов, — уточнил Юрий Харьковский.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в селе Митрофановка Кантемировского района при координирующей роли оперативного штаба была проведена межведомственная антитеррористическая тренировка. В ходе учений были отработаны совместные действия правоохранительных органов по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры и на прилегающей территории.