В районе Воронежской области из соображений безопасности отменили массовые мероприятия

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в селе Митрофановка Кантемировского района при координирующей роли оперативного штаба была проведена межведомственная антитеррористическая тренировка. В ходе учений были отработаны совместные действия правоохранительных органов по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры и на прилегающей территории.