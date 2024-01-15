Замминистра культуры Новосибирской области покинул пост

Евгений Сазонов закончил историческое отделение гуманитарного факультета НГУ. Занимал пост зампреда исполкома по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Также преподавал на кафедре политических наук и технологий в Сибирской академии государственной службы.