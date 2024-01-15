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Замминистра культуры Новосибирской области покинул пост

В Новосибирской области уволился Замминистра культуры.
Замминистра культуры Новосибирской области покинул пост
Источник: правительство Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области кадровые изменения. Так, в отставку ушел заместитель министра культуры Евгений Сазонов. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

О причинах ухода чиновника с места работы ничего не известно.

Евгений Сазонов закончил историческое отделение гуманитарного факультета НГУ. Занимал пост зампреда исполкома по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Также преподавал на кафедре политических наук и технологий в Сибирской академии государственной службы.