Замминистра культуры Новосибирской области покинул пост

В правительстве Новосибирской области кадровые изменения. Так, в отставку ушел заместитель министра культуры Евгений Сазонов. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
О причинах ухода чиновника с места работы ничего не известно.
Евгений Сазонов закончил историческое отделение гуманитарного факультета НГУ. Занимал пост зампреда исполкома по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Также преподавал на кафедре политических наук и технологий в Сибирской академии государственной службы.