Правительству Молдовы не хватает более 200 служащих для работы в министерствах

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Государственным ведомствам Молдовы не хватает более 200 служащих на вакантные рабочие места. В связи с этим правительство заявило о проведении масштабной «ярмарки вакансий».
По информации пресс-службы кабмина, в мероприятии примут участие представители более 30 учреждений, которые ищут работников на должности государственного управления в различных сферах — экономика, юстиция, связь, социальное страхование, статистика, человеческие ресурсы, внутренний аудит.
Больше всего вакансий представят Государственная канцелярия, Министерство энергетики, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство окружающей среды, Национальная касса социального страхования и Национальное бюро статистики.
Также есть возможности трудоустройства в недавно учрежденном при при Госканцелярии Бюро по европейской интеграции. Ведомство ищет сотрудников, которые будут в том числе «обеспечивать эффективное информирование о Европейском союзе и преимуществах вступления в ЕС».