Правительству Молдовы не хватает более 200 служащих для работы в министерствах

Также есть возможности трудоустройства в недавно учрежденном при при Госканцелярии Бюро по европейской интеграции. Ведомство ищет сотрудников, которые будут в том числе «обеспечивать эффективное информирование о Европейском союзе и преимуществах вступления в ЕС».