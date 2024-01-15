Правительство одобрило проект о конфискации имущества за фейки об армии

В середине июля 2023 г. Пискарев вносил на рассмотрение Госдумы поправку в УК об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Депутат предложил внести изменения в ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Пискарев предложил назначать наказание по этой статье от штрафа до 300 000 ₽ до пяти лет лишения свободы. «Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — написал он в Telegram-канале. Он заявил, что этот законопроект — это реакция, в том числе, на пропаганду так называемого «массшутинга» — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах.