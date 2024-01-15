Правительство одобрило проект о конфискации имущества за фейки об армии

Из отзыва следует, что депутаты предлагают дополнить ч. 2 ст. 280.4 УК квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Более того, авторы инициативы хотят объединить все преступления диверсионной направленности (ст. 281 — 281.3 УК) с деятельностью, направленной против безопасности РФ. Этим же законопроектом предлагается внести в ст. 104.1 УК изменение, предусматривающее расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счет включения в него деяний, совершенных из корыстных побуждений (ст. 207.3 и 280.4 УК).
Еще одно нововведение, которое предлагается проектом, относится к возможности лишать специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград за преступления средней тяжести, направленных против безопасности РФ. В настоящий момент такая опция есть только при тяжких и особо тяжких преступлениях.
«Ведомости» обратились за комментариями к Яровой и Ямпольской. На момент публикации депутаты не ответили.
«Данная инициатива направлена на конкретизацию уголовно-наказуемых деяний путем введения дополнительных квалифицирующих признаков и дополнительных видов наказаний за совершения соответствующих деяний», — пояснил «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
«Очевидно, что прослеживается тенденция ужесточения законодательства с целью снизить риски возникновения нарушения государственной целостности и направлена она как на отдельные общественные объединения, так и на общество в целом», — отметил юрист.
Адвокат по уголовным делам Александр Бурчук в беседе с «Ведомостями» допустил, что предложенные поправки были разработаны для профилактики и предупреждения диверсионной деятельности. «Считаю важным помимо технических и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, дать правоприменителям базу», — добавил Бурчук. Адвокат считает, что «на фоне активизации диверсионной деятельности спецслужбами Украины и ей сочувствующих государств эта инициатива тем более обоснована».
«Признавая перечисленные признаки квалифицирующими, законодатель установит повышенную ответственность за их совершение, наказания будут строже, сроки больше», — заявила «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Относительно конфискации имущества Зыкова пояснила, что логически вытекающие изменения касаются того, что в случае получения денег, ценностей и иного имущества, они подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.
«Так, в случае совершения деяния из корыстных побуждений, т.е. чтобы получить какую-либо выгоду имущественного характера, все полученные деньги будут изъяты и обращены в собственность государства», — сказала она.
При этом внесение изменений в ст. 48 УК о лишении званий и наград Зыкова считает не совсем обоснованным. По ее мнению, целесообразнее провести работу с иными статьями УК РФ. Например, лишать званий и наград за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
В середине июля 2023 г. Пискарев вносил на рассмотрение Госдумы поправку в УК об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Депутат предложил внести изменения в ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Пискарев предложил назначать наказание по этой статье от штрафа до 300 000 ₽ до пяти лет лишения свободы. «Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — написал он в Telegram-канале. Он заявил, что этот законопроект — это реакция, в том числе, на пропаганду так называемого «массшутинга» — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах.