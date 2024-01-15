Президент Швейцарии сообщила, что Киев попросил организовать мирную конференцию

Как отмечается в сообщении для прессы, опубликованном на сайте швейцарского правительства, делегации Швейцарии и Украины «обсудили ближайшие этапы», касающиеся достижения мира на Украине. «Швейцария заявила о готовности организовать по просьбе украинского президента конференцию на высшем уровне по формуле мира. Дальнейшие детали сейчас прорабатываются», — указали в правительстве. Речь на переговорах шла также о состоявшейся 14 января в Давосе четвертой встрече по украинской «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности. Обе делегации «высоко оценили тесное сотрудничество в организации этого мероприятия», сказано в сообщении.