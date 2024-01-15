Президент Швейцарии сообщила, что Киев попросил организовать мирную конференцию

«Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — сказала Амхерд, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой, посетившим Берн с визитом. Она отметила, что детали, касающиеся организации конференции, будут «глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным».
Как отмечается в сообщении для прессы, опубликованном на сайте швейцарского правительства, делегации Швейцарии и Украины «обсудили ближайшие этапы», касающиеся достижения мира на Украине. «Швейцария заявила о готовности организовать по просьбе украинского президента конференцию на высшем уровне по формуле мира. Дальнейшие детали сейчас прорабатываются», — указали в правительстве. Речь на переговорах шла также о состоявшейся 14 января в Давосе четвертой встрече по украинской «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности. Обе делегации «высоко оценили тесное сотрудничество в организации этого мероприятия», сказано в сообщении.
Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию 15 января. На 16 января намечено его выступление на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.