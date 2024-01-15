Израиль завершил интенсивный этап войны на севере сектора Газа

Война будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет ХАМАС и не будут освобождены все заложники, предупреждал Нетаньяху. В январе он озвучил новое условие: взятие Израилем под контроль границы сектора Газа с Египтом. «В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь попадет еще больше оружия», — уверен он.