«Пришло время»: Маск отреагировал на просьбу Зеленского

Источник РИА Новости ранее во вторник подчеркнул, что переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации «на земле». По его словам, без России никакие встречи по Украине не имеют смысла.