Так он отреагировал на слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, заявившей, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.
«Надеюсь, что это произойдет», — написал Маск.
По словам предпринимателя, пришло время покончить с гибелью людей в окопах.
Источник РИА Новости ранее во вторник подчеркнул, что переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации «на земле». По его словам, без России никакие встречи по Украине не имеют смысла.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.