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«Пришло время»: Маск отреагировал на просьбу Зеленского

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Владимира Зеленского, об этом он написал в социальной сети X.
Илон Маск
Источник: Reuters

Так он отреагировал на слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, заявившей, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.

«Надеюсь, что это произойдет», — написал Маск.

По словам предпринимателя, пришло время покончить с гибелью людей в окопах.

Источник РИА Новости ранее во вторник подчеркнул, что переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации «на земле». По его словам, без России никакие встречи по Украине не имеют смысла.

Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.

Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.

переговоры