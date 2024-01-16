В России появится единая система учета нуждающихся в жилье

Детали предстоящих изменений в плане законопроектной деятельности не указаны. Но сейчас лишь в одном ЖК упоминается целый ряд разных категорий граждан, которые могут претендовать на улучшение жилищных условий. Чаще всего в ЖК упоминается предоставление жилья по соцнайму — речь идет о малоимущих (которые не обеспечены жильем в достаточной степени, в среднем 6 кв. м, по Москве — 10 кв. м), о строителях БАМа, чернобыльцах, детях-сиротах, жителях аварийных домов и проч., отмечает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.
К примеру, из федерального бюджета оплачивают предоставление жилья судьям, прокурорам и военнослужащим, говорит зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. А на финансирование из регионального бюджета претендуют, например, дети-сироты, а также нуждающиеся в улучшении жилплощади — самая большая группа.
Всего порядка 150 нормативных актов регулируют этот перечень, добавила она. «Подкатегорий» граждан, которые в той или иной степени могут относиться к числу нуждающихся в жилплощади, около 150, говорит также руководитель Института экономики города, член общественного совета при Минстрое Надежда Косарева. «Но сколько у нас реально этих людей, никто не понимает Мы сейчас даже не можем посчитать реальный размер обязательств, который бюджет имеет перед этими гражданами», — поясняет Разворотнева.
На федеральном уровне никто не может назвать точное число всех нуждающихся по всем программам граждан из каждой категории во всех регионах страны именно потому, что нет единого учета, отмечает Косарева. По примерной оценке Института экономики города, всего их не менее 3,5 млн человек. Именно потому, что нет единой системы, Минстрой создаст ее: тогда ведомство сможет оценить полную картину по стране, говорит эксперт. Большие очереди на получение жилья — это один из самых больных вопросов, считает председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
О том, что надо «серьезно заняться» аварийным жильем и очередниками, курирующий стройку вице-премьер Марат Хуснуллин говорил во время правительственного часа в Госдуме 16 февраля 2022 г. Рассказывая о своем «личном опыте работы в Татарстане министром и работы в Москве заммэра», он сообщил, что при проверке очередников оказалось, что 20% — «это не нуждающиеся»: «И что одни и те же очередники стоят в разных программах. У нас, к сожалению, единой базы очередников нет. И мы в своих задачах, вот в стратегии развития мы с Минстроем перед собой эту задачу ставим: все-таки привести все наши льготные программы к порядку, оценить: а сколько у нас очередников?».
«Централизованная система учета позволит оценить полный масштаб строительства жилья социального назначения. Возможно, в дальнейшем это поможет сократить срок ожидания квартир (сейчас — 20 лет. — “Ведомости”), — полагает Склянчук. — Главное, чтобы при пересчете никто случайно не лишился своего права [на жилье]». Создание единого реестра нуждающихся позволит более эффективно планировать федеральный бюджет, высказал мнение «Ведомостям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Федеральные власти будут видеть всех очередников и перераспределять и закладывать в соответствии с этим средства.
По мнению Косаревой, создание единой федеральной учетной системы, которая определит реальное число нуждающихся граждан, позволит частично исправить эту проблему. «Соединить всех в один список — правильная идея, мы получим общие данные по всей России и выделим наиболее проблемные регионы, которые требуют больше внимания», — считает генеральный директор Key Capital Ольга Гусева. Но полностью проблему очередей только создание единого наглядного списка не решит, считает она.
После создания единой федеральной системы учета всех признанных нуждающимися в жилье граждан могут появиться варианты государственно-частного партнерства для предоставления жилья, считает ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Как отметила управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова, реализация инициативы может привести к росту социального заказа на жилье, а это, в свою очередь, — к оживлению строительства даже в тех локациях, где его сейчас нет. А стройка — это рабочие места и производство. При этом важно, чтобы качество строительства такого жилья строго контролировалось, а госзаказ не являлся индульгенцией, резюмировала она.
«Ведомости» направили запросы в правительство и Минстрой.