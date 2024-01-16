В России появится единая система учета нуждающихся в жилье

О том, что надо «серьезно заняться» аварийным жильем и очередниками, курирующий стройку вице-премьер Марат Хуснуллин говорил во время правительственного часа в Госдуме 16 февраля 2022 г. Рассказывая о своем «личном опыте работы в Татарстане министром и работы в Москве заммэра», он сообщил, что при проверке очередников оказалось, что 20% — «это не нуждающиеся»: «И что одни и те же очередники стоят в разных программах. У нас, к сожалению, единой базы очередников нет. И мы в своих задачах, вот в стратегии развития мы с Минстроем перед собой эту задачу ставим: все-таки привести все наши льготные программы к порядку, оценить: а сколько у нас очередников?».