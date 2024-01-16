Изымать органы умерших без согласия их родственников предлагают в Казахстане

Именно в фонд «Қазақстан халқына» поступают запросы на оплату покупки органов за границей. Ввиду того, что это очень дорого, денег на всех не хватает. Если бы закон позволял изымать органы умерших граждан нашей страны без согласия их родственников, это бы спасло тысячи жизней, пояснили в фонде. По данным телеканала, к этому часу трансплантации ждут почти 4 тысячи казахстанцев, в их числе 90 детей.