Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Михаил Дегтярев встретился с Николаем Харитоновым

На повестке — реализация инициатив президента России.
Источник: Правительство Хабаровского края

Накануне в Хабаровске губернатор Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с председателем комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаем Харитоновым. На повестке — реализация программ, инициированных президентом России Владимиром Путиным, для развития макрорегиона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Михаил Дегтярев отметил, что все меры по развитию Дальнего Востока, которые инициировал президент Владимир Путин, в крае успешно реализуются. Говоря о конкретных цифрах, то дальневосточный гектар получили более 13000 человек, из них 3500 оформили в собственность.

Бьет рекорды и дальневосточная ипотека: люди охотно берут жилье.

Из последних инициатив главы государства — обнуление налоговой ставки на единственное жилье для многодетных семей, помощь в погашении дальневосточной ипотеки.

Положительная динамика отмечается и в росте экономики, который, по словам руководителя региона, обусловлен не только разворотом на Восток, но и трудолюбием людей. Активно развивается авиа— и судостроение, сельское хозяйство. Стройка побила советские рекорды: в прошлом году введено 517 тысяч кв. метров жилья.

В свою очередь, председатель комитета Государственной Думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики также отметил серьезные успехи края в различных отраслях, уделив особое внимание агропромышленному комплексу. Николай Харитонов успел побывать в аграрном кооперативе «Краснореченское» и высоко оценил труд наших селян, среди которых работают и переселенцы из Донецкой народной Республики.

В завершении встречи губернатор Хабаровского края поблагодарил членов комитета Госдумы, который возглавляет Николай Харитонов, за поддержку дальневосточников и инициатив президента, направленных на улучшение качества жизни в регионе.

Госдума