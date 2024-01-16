Михаил Дегтярев встретился с Николаем Харитоновым

Накануне в Хабаровске губернатор Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с председателем комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаем Харитоновым. На повестке — реализация программ, инициированных президентом России Владимиром Путиным, для развития макрорегиона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Михаил Дегтярев отметил, что все меры по развитию Дальнего Востока, которые инициировал президент Владимир Путин, в крае успешно реализуются. Говоря о конкретных цифрах, то дальневосточный гектар получили более 13000 человек, из них 3500 оформили в собственность.
Бьет рекорды и дальневосточная ипотека: люди охотно берут жилье.
Из последних инициатив главы государства — обнуление налоговой ставки на единственное жилье для многодетных семей, помощь в погашении дальневосточной ипотеки.
Положительная динамика отмечается и в росте экономики, который, по словам руководителя региона, обусловлен не только разворотом на Восток, но и трудолюбием людей. Активно развивается авиа— и судостроение, сельское хозяйство. Стройка побила советские рекорды: в прошлом году введено 517 тысяч кв. метров жилья.
В свою очередь, председатель комитета Государственной Думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики также отметил серьезные успехи края в различных отраслях, уделив особое внимание агропромышленному комплексу. Николай Харитонов успел побывать в аграрном кооперативе «Краснореченское» и высоко оценил труд наших селян, среди которых работают и переселенцы из Донецкой народной Республики.
В завершении встречи губернатор Хабаровского края поблагодарил членов комитета Госдумы, который возглавляет Николай Харитонов, за поддержку дальневосточников и инициатив президента, направленных на улучшение качества жизни в регионе.