Михаил Дегтярев встретился с Николаем Харитоновым

Положительная динамика отмечается и в росте экономики, который, по словам руководителя региона, обусловлен не только разворотом на Восток, но и трудолюбием людей. Активно развивается авиа— и судостроение, сельское хозяйство. Стройка побила советские рекорды: в прошлом году введено 517 тысяч кв. метров жилья.