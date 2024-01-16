Верховный суд РФ рассмотрит дело лидера владивостокской КПРФ Артема Самсонова

— Перспективы могут быть разные: отправить на пересмотр в кассацию или апелляцию или оставить как есть. Но сигнал хороший. 90% жалоб, которые поступают в Верховный суд, не передают коллегии. Их отбраковывают на этапе отбора, что доводы не столь существенны для рассмотрения. Поэтому, хороший момент в том, что вообще заинтересовались жалобой и будут ее рассматривать, — поделилась с ИА PrimaMedia один из адвокатов политика Наталья Касилова.