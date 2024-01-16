Верховный суд РФ рассмотрит дело лидера владивостокской КПРФ Артема Самсонова

Верховный суд принял к рассмотрению жалобу на кассационное судебное решение по делу экс-депутата Заксобрания Приморья, бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова, осужденного на 13 лет колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам изучила материалы и передала их на рассмотрение. Слушание состоится 21 февраля. Адвокаты оптимистически оценивают сам факт, что делом заинтересовались в высшем судебном органе, сообщает ИА PrimaMedia.
По делу Артема Самсонова защита в 2023 году в Верховный суд подавала несколько жалоб. Сначала адвокаты пытались обжаловать судебный акт Советского районного суда Владивостока от 20 сентября 2022 года, которым политику вынесен приговор, но в передаче кассационной жалобы было отказано.
В октябре 2023 года в Верховный суд поступила жалоба на определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 3 мая 2023 года, отменившего решение Примкрайсуда об отмене 13-летнего приговора Самсонову и передаче его дела на новое рассмотрение. В отличие от предыдущих, эта жалоба Верховным судом принята к рассмотрению.
— Перспективы могут быть разные: отправить на пересмотр в кассацию или апелляцию или оставить как есть. Но сигнал хороший. 90% жалоб, которые поступают в Верховный суд, не передают коллегии. Их отбраковывают на этапе отбора, что доводы не столь существенны для рассмотрения. Поэтому, хороший момент в том, что вообще заинтересовались жалобой и будут ее рассматривать, — поделилась с ИА PrimaMedia один из адвокатов политика Наталья Касилова.
Напомним, 27 февраля 2023 года Приморский краевой суд по апелляционной жалобе защиты отменил обвинительный приговор Артему Самсонову, вынесенный в сентябре 2022 года Советским райсудом Владивостока. Тогда, в сентябре, политик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решением суда первой инстанции депутат был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
Краевой суд отменил это решение и направил материалы дела в Советский районный суд Владивостока на новое рассмотрение, но в ином составе судей. Также крайсуд изменил политику меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест.
В июле прошлого года краевой суд повторно рассмотрел жалобу на 13-летний приговор депутату и на этот раз подтвердил обоснованность приговора суда первой инстанции в отношении политика.
«Приговор от 20.09.2022 оставлен без изменения, апелляционные жалобы (с дополнениями) осужденного и адвоката — без удовлетворения», — сообщила тогда итоги апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Артема Самсонова объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
В срок наказания политику было зачтено время его содержания под стражей и нахождения под домашним арестом. Приговор после этого вступил в законную силу, и через месяц, 24 августа Артема Самсонова отправили в колонию строгого режима в поселке Волчанец Приморского края.
В конце сентября парламент Приморского края лишил Самсонова депутатских полномочий ввиду вступления в силу обвинительного приговора. Из 36 присутствующих на заседании депутатов, 13 проголосовали против (представители фракции КПРФ и два внефракционных депутата). Освободившийся «партийный» мандат в ЗС по решению Крайкома КПРФ был передан муниципальному депутату из Находки Эльсевару Габибову.
По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока политик демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда Артем Самсонов отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.
«…выносить обвинительный приговор невиновному человеку — это то же самое, что снимать скальп с живого. Милосерднее сперва убить», — написал Самсонов в своем последнем слове, представленном в Примкрайсуд.