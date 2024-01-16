Заседания правительства будут транслироваться онлайн

В частности, уточняется пункт, касающийся проведения заседаний правительства.
Так, говорится, что заседания являются открытыми с обеспечением трансляции в режиме онлайн на интернет-ресурсе правительства и ведутся на государственном и в случаях необходимости на русском языках.
Дополнено, что при проведении трансляции открытого заседания гражданам предоставляется возможность оставлять комментарии.
Протокол открытого заседания размещается на интернет-ресурсе правительства в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания.
По инициативе президента либо премьер-министра могут проводиться закрытые заседания.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 4 апреля 2024 года.