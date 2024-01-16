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Заседания правительства будут транслироваться онлайн

Постановлением правительства РК от 12 января 2024 года внесены изменения в постановление от 6 января 2023 года «О Регламенте Правительства Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.
Заседания правительства будут транслироваться онлайн
Источник: primerminister.kz

В частности, уточняется пункт, касающийся проведения заседаний правительства.

Так, говорится, что заседания являются открытыми с обеспечением трансляции в режиме онлайн на интернет-ресурсе правительства и ведутся на государственном и в случаях необходимости на русском языках.

Дополнено, что при проведении трансляции открытого заседания гражданам предоставляется возможность оставлять комментарии.

Протокол открытого заседания размещается на интернет-ресурсе правительства в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

По инициативе президента либо премьер-министра могут проводиться закрытые заседания.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 4 апреля 2024 года.