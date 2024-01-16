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Трамп лидирует на выборах кандидата от республиканцев в штате Айова

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев в штате Айова, следует из предварительных результатов на сайте партии. Это первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от республиканцев. Cпикер палаты представителей Майк Джонсон назвал результаты «решительной и исторической победой», которая приблизит партию к объединению.
Трамп Дональд
Источник: AP 2023

Согласно предварительным результатам после подсчета более 80 тыс. голосов Дональд Трамп набирает 50,8% из них, губернатор Флориды Рон Десантис — 21,3%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 19,2%, бизнесмен Вивек Рамасвами — 7,6%. Другие три кандидата набрали менее 1%.

Победу Дональда Трампа прогнозировали телеканалы CNN, NBC и Fox News. «Это большая честь, что через несколько минут уже объявили, что я побеждаю очень достойных соперников», — сказал экс-президент.

Собрания сторонников (кокусы) — первый этап внутрипартийных выборов Республиканской партии. Следующий этап — праймериз, который организуется правительством штатов. Для выдвижения кандидату необходимо заручиться поддержкой более половины делегатов.

Лусине Баласян

Трамп Дональд