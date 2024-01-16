Трамп лидирует на выборах кандидата от республиканцев в штате Айова

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев в штате Айова, следует из предварительных результатов на сайте партии. Это первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от республиканцев. Cпикер палаты представителей Майк Джонсон назвал результаты «решительной и исторической победой», которая приблизит партию к объединению.