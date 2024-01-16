Хабаровчане смогут проголосовать на выборах Президента из любой точки страны

В Хабаровском крае уделяют серьёзное внимание вопросу доступности выборов. Реализация права гражданина на голосование — безбарьерная среда, голосование в труднодоступных районах, трехдневное голосование — всё это направлено на то, чтобы жители смогли проголосовать в удобной для них форме. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», не является проблемой также тот факт, что в дни выборов жители региона будут находиться в дали от дома — чтобы гражданское право не было нарушено, людям предлагают выбрать любой подходящий им участок.

Как рассказал нашему корреспонденту председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, подготовка к выборам президента Российской Федерации, которые состоятся уже 17 марта, в регионе идёт полным ходом. Сейчас в регионе создаются все условия, чтобы каждый человек имел возможность проголосовать за его кандидата на пост главы государства. Так, с 29 января можно будет подать заявление на открепление его с участка по месту регистрации в пользу любого другого в стране — система получила название «Мобильный избиратель».

— Случается так, что человек в дни выборов уезжает в командировку или отпуск. В этом случае он может написать соответствующее заявление и осуществить своё гражданское право там, где он будет находиться во время выборов. Это очень удобно. Сделать это можно будет с 29 января, обратившись в территориальную избирательную комиссию, через портал Госуслуг, либо придя в МФЦ. Сегодня мы подписали соглашение, в соответствии с которым все филиалы МФЦ на территории Хабаровского края будут также предоставлять услугу по подаче приёму заявлений о голосовании по месту пребывания, — сказал Денис Кузьменко.

Он отметил, что удобнее всего сейчас провести всё через Госуслуги, но при условии, что у человека есть верифицированная учётная запись. Но не все избиратели сейчас зарегистрированы в данном сервисе — для них и будут работать МФЦ. Кроме того, с 6 марта заявления начнут принимать и в участковых избирательных комиссиях. Необходимо отметить, что определиться с местом для голосования необходимо до 11 марта. После подачи заявления избиратель будет автоматически исключён из списков по месту жительства и включён в них на другом избирательном участке, который он выберет.