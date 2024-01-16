Хабаровчане смогут проголосовать на выборах Президента из любой точки страны

В Хабаровском крае уделяют серьёзное внимание вопросу доступности выборов. Реализация права гражданина на голосование — безбарьерная среда, голосование в труднодоступных районах, трехдневное голосование — всё это направлено на то, чтобы жители смогли проголосовать в удобной для них форме. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», не является проблемой также тот факт, что в дни выборов жители региона будут находиться в дали от дома — чтобы гражданское право не было нарушено, людям предлагают выбрать любой подходящий им участок.
Как рассказал нашему корреспонденту председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, подготовка к выборам президента Российской Федерации, которые состоятся уже 17 марта, в регионе идёт полным ходом. Сейчас в регионе создаются все условия, чтобы каждый человек имел возможность проголосовать за его кандидата на пост главы государства. Так, с 29 января можно будет подать заявление на открепление его с участка по месту регистрации в пользу любого другого в стране — система получила название «Мобильный избиратель».
— Случается так, что человек в дни выборов уезжает в командировку или отпуск. В этом случае он может написать соответствующее заявление и осуществить своё гражданское право там, где он будет находиться во время выборов. Это очень удобно. Сделать это можно будет с 29 января, обратившись в территориальную избирательную комиссию, через портал Госуслуг, либо придя в МФЦ. Сегодня мы подписали соглашение, в соответствии с которым все филиалы МФЦ на территории Хабаровского края будут также предоставлять услугу по подаче приёму заявлений о голосовании по месту пребывания, — сказал Денис Кузьменко.
— Открепительная система традиционного востребована среди избирателей. Но многое зависит уровня выборов. Так, если кампания региональная, то мы получаем от четырёх до шесть тысяч заявлений на открепление. На федеральном уровне это число может достигать 8%. Что касается МФЦ Хабаровского края, то на прошлых президентских выборах в 2018 году через них поступило порядка 10 тысяч заявлений. Никаких проблем замечено не было — система работает, люди обучены. Поэтому, я думаю, что никаких сложностей не возникнет, — подытожил председатель избирательной комиссии Хабаровского края.
Напомним, что выбирать главу государства россияне будут три дня, финальным из которых станет 17 марта — третье воскресенье месяца. Решение о проведении голосования именно в эти даты связано с тем, что второе воскресенье марта выпадает на неделю с праздничным днем — 8 Марта, а по закону выборы не могут проходить в ближайшие пред- или постпраздничные дни. Согласно Конституции Российской Федерации, президента мы будем избирать сроком на шесть лет.