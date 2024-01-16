Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

С Айовы стартовал сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, которые называются кокусами. Они начались в 19:00 по местному времени — на участках выступили сами кандидаты или их представители, после чего зарегистрированные избиратели приступили в голосованию.