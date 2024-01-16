Старшеклассников в Беларуси обучат переводить допросы пленных

Предполагается, что в рамках этого факультатива ученики старших классов научатся «использовать полученные знания в различных ситуациях иноязычного общения, извлекать информацию из текста по военной тематике, читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного, а также определять по знакам различия американских и британских военных, их принадлежность к званиям и категориям».