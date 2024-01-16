Хоценко лично проверит, как убирают Омск от снега

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале рассказал, что лично будет проверять качество уборки дорог в городе. По его словам, в последнее время он получает очень много жалоб от омичей на наледь и снег на дорогах, тротуарах и остановках.