Хоценко лично проверит, как убирают Омск от снега

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале рассказал, что лично будет проверять качество уборки дорог в городе. По его словам, в последнее время он получает очень много жалоб от омичей на наледь и снег на дорогах, тротуарах и остановках.
«Действительно, в конце прошлой недели выпало много осадков, но это не повод расслабляться. Администрация Омска и Управление дорожного хозяйства и благоустройства докладывает, что работы ведутся активно. Но недостаточно», — сказал губернатор.
Виталий Хоценко дал поручения и.о. мэра Евгению Фомину, главам округов и Управлению дорожного хозяйства и благоустройства мониторить социальные сети и продолжать уборку снега. Губернатор будет контролировать этот процесс до конца текущей недели.