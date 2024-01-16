Губернатор Махонин решил привлечь в Пермский край мигрантов

В перечень запрещенных мигрантам видов экономической деятельности вошли:
- добыча нефти и нефтяного (попутного) газа;
- производство нефтепродуктов;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля напитками в специализированных магазинах;
- розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах;
- перевозка опасных грузов;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.
В указе главы региона от 2023 года в списке также были пункты «перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». Теперь их нет.
Ранее URA.RU рассказывало, что автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты Перми, остро нуждаются в водителях. Работников не хватает на многих маршрутах, а принять на работу готовы людей, которые отвечают минимальным требованиям, говорили в департаменте транспорта мэрии летом 2023 года. Схожие проблемы наблюдаются и у перевозчиков, которые работают на межмуниципальных рейсах.