Губернатор Махонин решил привлечь в Пермский край мигрантов

Ранее URA.RU рассказывало, что автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты Перми, остро нуждаются в водителях. Работников не хватает на многих маршрутах, а принять на работу готовы людей, которые отвечают минимальным требованиям, говорили в департаменте транспорта мэрии летом 2023 года. Схожие проблемы наблюдаются и у перевозчиков, которые работают на межмуниципальных рейсах.