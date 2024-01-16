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В свердловском МЧС подтвердили введение запрета на технику Apple

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 января, УралПолит.Ru. В свердловском МЧС подтвердили, что с 10 января в ведомстве ввели запрет на использование техники Apple сотрудниками. Об этом журналистам рассказали в ответе на запрос.

Порталу TagilCity.ru пояснили, что служебный документооборот в ведомстве организован с помощью информационных сервисов с учетом их безопасности. А техника американской компании не соответствует требованиям, которые предъявляются к гаджетам, используемым в этих целях, подчеркнул замглавы регионального МЧС Александр Федулов.

По его словам, вне службы в личных целях сотрудники могут использовать IPhone и другую технику Apple.

Ранее от использования IPhone отказался глава российского МИДа Сергей Лавров, напоминает телеканал 360. В министерстве заявили, что политик сменил смартфон и теперь использует гаджет другого бренда.

МЧС