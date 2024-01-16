В свердловском МЧС подтвердили введение запрета на технику Apple

Порталу TagilCity.ru пояснили, что служебный документооборот в ведомстве организован с помощью информационных сервисов с учетом их безопасности. А техника американской компании не соответствует требованиям, которые предъявляются к гаджетам, используемым в этих целях, подчеркнул замглавы регионального МЧС Александр Федулов.
По его словам, вне службы в личных целях сотрудники могут использовать IPhone и другую технику Apple.
Ранее от использования IPhone отказался глава российского МИДа Сергей Лавров, напоминает телеканал 360. В министерстве заявили, что политик сменил смартфон и теперь использует гаджет другого бренда.