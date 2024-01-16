В Молдове начали выплачивать субсидии аграриям

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Молдовы сообщило о начале выплат по заявкам на получение финансовой поддержки, полученным от фермеров в 2023 году.
По информации агентства, первые 100 миллионов леев уже направлены на несколько механизмов субсидирования:
- 10,32 миллиона леев — постинвестиционные гранты;
- 65,32 миллиона леев — дополнительные платежи;
- 21,31 миллиона леев — прямые платежи в животноводстве;
- 3,05 миллиона леев — проекты по программе LEADER.
Всего на 2024 год в соответствии с законом О государственном бюджете размер Национального Фонда развития сельского хозяйства и сельской местности составляет 1,6 миллиарда леев.