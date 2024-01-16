Китай призвал противостоять действиям по достижению независимости Тайваня

«Необходимо реализовать общую стратегию партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, развивать и укреплять силы патриотического воссоединения с Тайванем, противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также способствовать полному воссоединению родины», — заявил Си Цзиньпин в опубликованной во вторник статье в журнале «Цюши».
Он также отметил необходимость активно помогать проживающим за рубежом и вернувшимся из-за границы китайцам, а также членам их семей «посвятить себя модернизации родины и великому делу мирного воссоединения».
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за «независимость» острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.