Французский политик заявил о заинтересованности Германии в конфликте с Россией

«Очевидно, что [подобная агитация] связана с бурными социальными волнениями в Германии и многих других странах [ЕС]. Война как отвлекающий маневр, чтобы избежать восстания народа против олигархии! Война как способ нагнетания страха и [чувства] осадного положения», — написал он. По оценке политика, нагнетание военной истерии в ФРГ начнется в «феврале 2024 года и достигнет кульминации в 2025 году».