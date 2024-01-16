Токаев дал конкретные поручения акиму Шымкента

«Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии Шымкента за 2023 год. Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, а также усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.