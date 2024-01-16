Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за декабрь. Исследование активности политиков подготовили Telegram-агентство «Телестрим» и аналитический центр «Г. У. Р. У.».
Эксперты оценили количественные и качественные показатели упоминаемости глав регионов в Telegram, а также их личные аккаунты.
Главные новости с упоминанием губернаторов в декабря были связаны с решением президента баллотироваться на новый срок. Также главы регионов проводили «прямые линии», встречались с военнослужащими, реагировали на посылы прямой линии Владимира Путина.
«Абсолютное большинство глав регионов за редким исключением губернаторов от оппозиционных партий, скованных необходимостью соблюдения партийного политеса — публично поддержали решение президента баллотироваться на новый срок», — отметил глава аналитического центра «Г. У. Р. У.» Роман Пермяков.
Все перечисленные факторы нашли отражение в постах нижегородского губернатора в Telegram за декабрь. Всего Глеб Никитин опубликовал в своем канале более 6,1 тысячи постов.
Самыми значимыми темами в Telegram-канале Глеба Никитина стали прямая линия, инициатива нижегородских депутатов о запрете абортов в частных клиниках и поддержка СВО.
В общероссийском рейтинге губернаторов глава Нижегородской области вошел в топ-20.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Глеб Никитин занял 2 место в топе лучших губернаторов России за 2023 год.