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Для руководителей экономического блока внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата

Президент поручил сократить число заместителей в экономическом блоке правительства Узбекистана на 15% и внедрить KPI для оценки их работы.
Для руководителей экономического блока внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата
Источник: president.uz

На видеоселекторном совещании, прошедшем под председательством президента, были озвучены приоритетные задачи правительства по развитию экономики в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечалось, что в экономическом блоке работают 40 заместителей руководителей. Однако их эффективность признана крайне низкой. Глава государства поручил внести предложение о сокращении числа заместителей в экономическом комплексе на 15%.

Кроме того, отныне руководителей экономического блока будут оценивать по месячным, квартальным и годовым показателям эффективности (KPI). Соответственно их заработная плата также будет зависеть от KPI.

На совещании отмечалось, что данные руководители должны будут выступать с отчетами и планами перед согражданами.

Также заместители министра отныне 70% рабочего времени будут находиться в районе, где они организуют выполнение KPI, установленных для министерства.

За выполнением намеченных планов будет установлен строгий контроль. Отчеты руководителей министерств и ведомств будут заслушиваться в президиуме правительства еженедельно, в Олий Мажлисе — ежеквартально.

экономика
Шавкат Мирзиеев