Для руководителей экономического блока внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата

На видеоселекторном совещании, прошедшем под председательством президента, были озвучены приоритетные задачи правительства по развитию экономики в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечалось, что в экономическом блоке работают 40 заместителей руководителей. Однако их эффективность признана крайне низкой. Глава государства поручил внести предложение о сокращении числа заместителей в экономическом комплексе на 15%.
Кроме того, отныне руководителей экономического блока будут оценивать по месячным, квартальным и годовым показателям эффективности (KPI). Соответственно их заработная плата также будет зависеть от KPI.
На совещании отмечалось, что данные руководители должны будут выступать с отчетами и планами перед согражданами.
Также заместители министра отныне 70% рабочего времени будут находиться в районе, где они организуют выполнение KPI, установленных для министерства.
За выполнением намеченных планов будет установлен строгий контроль. Отчеты руководителей министерств и ведомств будут заслушиваться в президиуме правительства еженедельно, в Олий Мажлисе — ежеквартально.