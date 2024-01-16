В Пермском краевом суде появились новые судьи

Ранее URA.RU рассказывало, что в краевом суде ждут нового зампредседателя. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила на этот пост кандидатуру Татьяны Журавлевой, которая сейчас возглавляет Мотовилихинский райсуд Перми. Но указ о ее назначении пока не подписан.