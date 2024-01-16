Податься в списки избирателей можно будет во всех МФЦ Хабаровского края

В Хабаровском крае, как и во всей стране, уделяется большое внимание вопросу доступности выборов. Один из шагов к комфорту избирателя — соглашение, которое было подписано между Хабаровской краевой избирательной комиссией и МФЦ Хабаровского края. В документе определяется порядок взаимодействия рамках дистанционного голосования, то есть в рамках услуги «Мобильного избирателя», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу крайизбиркома.
За последние несколько лет в регионе удалось кардинально поменять подход к проведению выборов. Теперь в крае первоочередное внимание уделяют легитимности, законности и прозрачности кампаний.
Новая система по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения позволит обеспечить возможность проголосовать на выборах маломобильным гражданам и людям, живущих в труднодоступных районах Хабаровского края. Все эти меры направлены на то, чтобы жители смогли проголосовать в удобной для них форме.
Для того, чтобы подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, нужно обратиться в любое отделение МФЦ в период с 29 января по 11 марта 2024 года. Также подать заявление можно будет на портале «Госуслуги» и в территориальных избирательных комиссиях. С 6 по 11 марта текущего года это можно будет сделать в любой участковой избирательной комиссии.
Напомним, президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года, с 15 по 17 марта. Подготовка к ним уже началась — 22 ноября был утвержден список документов, которые кандидатам требуется предоставить для выдвижения в президенты. Как прописано в Конституции, выборы президента назначает Совет Федерации. Причем Верхняя палата парламента должна принять решение не ранее, чем за 100, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.