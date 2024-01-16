Податься в списки избирателей можно будет во всех МФЦ Хабаровского края

Для того, чтобы подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, нужно обратиться в любое отделение МФЦ в период с 29 января по 11 марта 2024 года. Также подать заявление можно будет на портале «Госуслуги» и в территориальных избирательных комиссиях. С 6 по 11 марта текущего года это можно будет сделать в любой участковой избирательной комиссии.