Первые 10 отечественных машин закупят для чиновников Петербурга в апреле

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал, когда чиновники пересядут на отечественные автомобили. Первую партию будут закупать в апреле. Это планировалось сделать еще в начале года, но тогда появились проблемы с заводом, поэтому покупку пришлось перенести. О планах Бельский рассказал в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.