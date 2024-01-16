Первые 10 отечественных машин закупят для чиновников Петербурга в апреле

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал, когда чиновники пересядут на отечественные автомобили. Первую партию будут закупать в апреле. Это планировалось сделать еще в начале года, но тогда появились проблемы с заводом, поэтому покупку пришлось перенести. О планах Бельский рассказал в эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.
— В апреле мы закупим первые 10 машин с завода, где делают автомобили «Лада». Ждем, когда будут седаны. Хотели в начале года, но не получилось. Сначала пересядет аппарат, а потом уже депутаты, — рассказал председатель городского парламента.
Он также отметил, что существует перечень отечественных автомобилей, которыми могут пользоваться чиновники и депутаты. Список начинается с машин Aurus и заканчивается на «Москвиче 8».